Sikkerhetsselskap har gått konkurs

Roganytt

Det var firmaet 3swords AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Firmaet har holdt til i Ipark på Ullandhaug og har blant annet jobbet med sikkerhet og risikoanalyse relatert til olje- og gassbransjen.

I retten ble det opplyst at 3swords AS har en gjeld på 57.949 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 3053 kroner.

Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn, og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Marie Eltervaag Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 23. mai i år.