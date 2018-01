Sendte nakenbilder av seg til stedatter

Roganytt



48-åringen fra Stavanger møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for å ha utvist seksuell krenkende eller annen uanstendig atferd mot noen som ikke har samtykket til dette.

Bakgrunnen for det er at han den 19. januar i fjor sendte to nakenbilder av seg på Facebook til fornærmede som er en 19 år gammel kvinne.

Han ba han også fornærmede om å sende nakenbilder av seg til ham og i forbindelse med dette sendte han en film der han foretok seksuelle handlinger med seg selv.

LES OGSÅ: Ble ganske så sur da han så meldinger der eksen inviterte andre til intim kontakt

I åtte år

48-åringen kom med en uforbeholden tilståelse i retten.

Mannen har vært gift med fornærmedes mor i åtte år, slik at fornærmede hadde vært hans stedatter.

Forholdet til moren var imidlertid avsluttet noen måneder før han sendte bildene.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

Skjerpende

Retten la i skjerpende retning vekt på aldersforskjellen mellom 48-åringen og fornærmede, det tidligere familiære forholdet mellom dem, fornærmede lave alder samt at forholdet fant sted uten noen foranledning.

Under tvil kom Stavanger tingrett til at fengselsstraffen skulle gjøres betinget, slik politiet hadde foreslått.

Dermed ble han dømt til 21 dagers fengsel og 10.000 kroner i bot.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex