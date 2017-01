Satte fyr på bilen til samboerens elsker

Roganytt

Hendelsen fant sted natt til 28. desember 2015.

Politiet fikk melding om hendelsen, og da de kom til stedet i Stavanger, sto bilen i full fyr på en parkeringsplass.

30-åringen forklarte i Stavanger tingrett at samboeren, som han har et barn sammen med, kom sammen med fornærmede mens de var samboere.

Ifølge 30-åringen var det mye fram og tilbake, og samboeren ba flere ganger om å få en ny sjanse.

Like forut for den aktuelle natten hadde samboeren for tredje gang bedt om å få en ny sjanse og flyttet inn i leiligheten hans på nytt.

Etter kort tid fant han ut at samboeren hadde kontakt med fornærmede.

30-åringen forklarte i retten at det klikket for ham, da han hadde gitt henne mange sjanser.

Dermed dro han til stedet der fornærmede hadde parkert bilen, tømte bensin over denne og fyrte opp.

I tillegg ble han også dømt for å ha kommet med trusler overfor samboeren.

Stavanger tingrett kom til at handlingen ikke var utført i berettiget harme som anført av 30-åringens forsvarer.

Samtidig la retten vekt på at 30-åringens uforbeholdne tilståelse, og kom til at han skulle dømmes til 90 dagers fengsel der 30 av disse ble gjort betinget.

Han må også betale fornærmede 75.000 kroner i erstatning for skader som oppsto på bilen i forbindelse med brannen.