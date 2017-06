Samboerpar ranet mann på åpen gate

Roganytt

Et samboerpar der kvinnen er 31 år og mannen 25 år er nylig dømt for en rekke lovbrudd.

Blant annet ranet de en mann i Bergen den 23. desember 2015.

Ranet fant sted på åpen gate og startet med at 25-åringen spurte om å få låne telefonen til fornærmede, noe han også gjorde.

Etter kort tid sa 25-åringen at han ville beslaglegge telefonen. Fornærmede reagerte kraftig på dette, og prøvde å få telefonen tilbake.

Dermed oppsto det et basketak der 25-åringen fant en stein som han slo fornærmede i hodet med.

Mens fornærmede var opptatt av å forsvare seg mot volden merket han at kvinnen hadde hendene sine i lommene hans.

Ifølge fornærmede fikk han tilbake telefonen da vitner til hendelsen kontaktet politiet.

Han merket først etterpå at kortholder, klokke og et headset var borte.

Samboerparet hadde en annen forklaring på hva som hadde skjedd, men denne festet ikke retten lit til.

Kastet seg over henne

Også den 15. juli 2015 begikk samboerparet et ran av en kvinne og hennes bror på Ålgård.

Etter at 25-åringen hadde blitt avvist av fornærmede, tok samboerparet seg inn i boligen via et vindu. Ifølge fornærmede var begge «sure» og ville ha narkotiske tabletter av henne.

Da de ikke fikk dette, kastet paret seg over henne, fikk henne ned på gulvet, satte seg på henne og klemte en pute over ansiktet hennes så hun ikke fikk puste.

Ifølge fornærmede ble hun klort og slått, og 31-åringen rev henne også i håret med stor kraft.

31-åringen kastet også en vase etter fornærmede uten å treffe, og før de forsvant, tok de et brett med valiumtabletter fra vesken til fornærmede.

Basketak

I forbindelse med at de løp fra huset ble 25-åringen stoppet av fornærmedes bror. I forbindelse med basketaket som oppsto truet 25-åringen med en kniv.

I tillegg hadde fornærmedes kjæreste kommet til stedet. Han kom i basketak med den 31 år gamle kvinnen.

Kvinnen ble kastet over en hekk til naboen hvor kjæresten til fornærmede la seg på henne og holdt kontroll på henne til politiet kom.

I tillegg ble samboerparet dømt for en rekke andre lovbrudd, blant annet flere boliginnbrudd.

25-åringen ble også dømt for en lang rekke med butikktyverier.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at paret venter barn sammen og at de begge oppholder seg på en institusjon hvor de mottar rusbehandling.

Stavanger tingrett kom til at 31-åringen står i fare for å miste omsorgen for sitt barn dersom hun ikke klarer å videreføre sin rehabilitering.

Dermed ble straffen satt til 415 timer samfunnsstraff.

25-åringen ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder.

Ørjan Eskeland, forsvarer for 31-åringen, sier at han er godt fornøyd med dommen.

– Retten har lagt vekt på at hun er gravid og at hun er i et behandlingsopplegg. Dette er en rett dom, sier Eskeland til RA.