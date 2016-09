Rogalands største databutikk er konkurs

Roganytt

Det var firmaet Startit AS som var i Stavanger tingrett og begjærte at sitt bo ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Startit ligger i Hillevåg like ved Kilden og har drevet med installasjon, drift, service, ASP og salg av IKT relatert utstyr.

Startit har også ifølge sine nettsider hatt Rogalands største IT-butikk med datautstyr til både privat og bedrift.

Firmaet har også hatt en egen nettbutikk og omsatte i 2014 for 14,2 millioner kroner.

Startit AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 2,1 millioner kroner og at aktiva har en anslått verdi på 900.000 kroner.

Fram til torsdag var driften igangværende og oppbudet betyr at fem ansatte miste jobben.

Stavanger tingrett kom til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Odd Jo Forsell er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 25. oktober.