Restaurant har gått konkurs

Roganytt

Det var selskapet Araneo AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Oppbudet var besluttet av styret i selskapet.

Araneo er selskapet som har drevet spisestedet Nautr i Østervåg.

Nautr har både hatt pizza og diverse sjømat på menyen.

Stavanger tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Han sier til RA at han har snakket med innehaveren av Araneo AS.

– De startet opp for relativt kort tid siden og hadde en omsetning som ikke var tilstrekkelig. Dermed valgte de å kaste kortene, sier Aakre til RA.

Skiftesamling er berammet den 17. mars i år.