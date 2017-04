Rengjøringsfirma slått konkurs

Roganytt

Det var skatteoppkreveren i Sandnes som rett før påske begjærte at boet til en 36 år gammel kvinne fra Sandnes ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et beløp på 139.012 kroner i skyldig skatte- og avgiftskrav.

Kvinnen har drevet et rengjøringsfirma som et enkeltpersonforetak og erkjente å skylde det aktuelle beløpet.

Hun erkjente også at hun var insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Jæren tingrett la til grunn at saksøkeren hadde et forfalt krav mot kvinnen som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det var holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg og videre at det forelå presumpsjon for at hun var insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 22. mai i år.