Ranssiktet artist må være i fengsel til februar

Roganytt

Den mannlige artisten i 40-årene ble pågrepet i slutten av oktober og har siden vært varetektsfengslet.

Nylig har han samtykket til forlenget varetektsfengsling.

Mannen er siktet for et ran, et tyveri og et forsøk på tyveri.

Alle forholdene gjelder damevesker og er begått innenfor et tidsrom på en uke, på eller i nærheten av Amfi Madla.

Artisten har vært i to avhør med politiet og i det siste har han innrømmet samtlige forhold som er omhandlet i siktelsen.

Påtalemyndigheten ba om at artisten ble varetektsfengslet fram til hovedforhandling som skal avholdes den 10. februar neste år.

Stavanger tingrett kom til at det fortsatt varetektsfengslet ikke var et uforholdsmessig inngrep og at fortsatt varetektsfengslet var tilstrekkelig begrunnet.

Dermed kom retten til at skulle være i varetekt fram til den 10. februar.

I 2008 ble artisten dømt i Gulating lagmannsrett til halvannet års fengsel for voldtektsforsøk av en ung kvinne på et utested i Stavanger.