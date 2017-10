Rådgivningsfirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest og Kemneren i Karmøy som begjærte at en 48 år gammel mann fra Karmøy ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 524.360 i skyldig skatt og avgifter.

48-åringen har drevet et enkeltpersonforetak der han har jobbet med bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning.

48-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Haugaland tingrett.

I forkant hadde han ringt og sagt at han ikke kunne møte da han befant seg på Gardermoen.

Haugaland tingrett kom til at han ikke hadde gyldig fravær.

Retten kom også til at den skulle legge saksøkernes framstilling til grunn og at disse har et forfalt krav mot 48-åringen, som angitt, og som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Haugaland tingrett kom også til at det ikke er grunnlag for å tro at 48-åringen kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. desember.

