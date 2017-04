Rådgivningsfirma konkurs med 5,5 millioner kroner i gjeld

Roganytt

Det var firmaet Consema AS som onsdag var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Consema AS har hatt adresse i Luramyrveien i Sandnes og har drevet innenfor bransjen bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning.

LES OGSÅ: Forskalingsfirma har gått konkurs

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden til Consema AS er på 5.544.935 kroner og at selskapets bokførte aktiva har en samlet anslått verdi på 6.012.756 kroner.

«Virksomheten har opplyst om at aktivasiden er beheftet med stor usikkerhet, og det er uklart hvilke verdier som faktisk vil kunne la seg realisere», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

LES OGSÅ: Maskinfirma har gått konkurs

Consema AS hadde ikke omsetning i 2015. Samme år fikk selskapet et negativt resultat på 4,4 millioner kroner.

Jæren tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Bemanningsfirma har gått konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 16. mai i år.