Porsche-eier må i fengsel

Roganytt

Det var i slutten av juli i år at 40-åringen fra Stavanger distriktet kjøpte seg en ny Porsche.

I forbindelse med at han fraktet bilen hjem til seg ble han liggende bak et vogntog.

40-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i retten.

Han erkjente at han hadde foretatt en forbikjøring av vogntoget og at han var klar over at han holdt høyere fart enn hva som var tillatt på stedet.

Politiet målte farten til 160 kilometer i timen og fartsgrensen på stedet er 90 kilometer i timen.

Saken gikk som en tilståelsessak der 40-åringen fikk noe rabatt for sin uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen 20 dagers ubetinget fengsel.

I tillegg bestemte retten at han skulle miste førerretten i 17 måneder.

For å få førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.