Politiet vurderer erstatningskrav mot mann som forsvant fra Finnøy

Den 37 år gamle mannen dukket nylig opp i Sogn og Fjordane etter å ha vært savnet i en måneds tid. Han kan bli holdt økonomisk ansvarlig for den omfattende leteaksjonen som pågikk i dagene etter at han forsvant 18. mars, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Det er opprettet en anmeldelse fordi vi ønsker å samle informasjon om saken. Vi ønsker å få tatt et avhør av 37-åringen, sier lederen for påtaleseksjonen ved Stavanger politistasjon, Magnus Jåtun, til avisen.

Forsvinningsgåten gikk mot en rask oppklaring da 37-åringen ble gjenkjent på en bar i Sogn og Fjordane. Han ble oppfordret til å kontakte sine pårørende, men ønsket ikke å gjøre det, ifølge politietterforsker Svend Erik Ellingsen ved Ryfylkeøyane lensmannskontor.

– Mannen har ikke vært særlig samarbeidsvillig, noe som kanskje ikke er så merkelig ettersom han ikke ønsket å bli funnet, sier politietterforsker Ellingsen.

Både helikopter, ambulansebåt, to redningsskøyter og et kystvaktfartøy søkte i sjøen rundt Talgje, Helgøy og Finnøy da mannen ble meldt savnet lørdag 18. mars. Mannen ble meldt savnet etter at en arbeidsbåt som tilhørere et oppdrettsselskap ble funnet tom og med motoren i gang lørdag formiddag.

På det meste deltok nær 15 fartøyer i leteaksjonen lørdag, i tillegg til dykkere fra brannvesenet, opptil 70 frivillige fra blant annet Røde Kors og Norsk Folkehjelp og mange privatpersoner.

