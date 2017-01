Politiet tok nazikniver fra mann

Roganytt

Våpnene ble funnet i 48-åringens bolig da politiet foretok en ransaking her i april i år.

I den forbindelse ble det utferdiget et såkalt inndragningsforelegg.

Dette har 48-åringen ikke vedtatt, noe som førte til at saken ble oversendt til retten.

Våpnene det er snakk om er to katanasverd, bajonett/stilett, offiserssabel fra sjøforsvaret, sølvfarget kniv med nazistemblem, bronsefarget kniv ned nazistemblem, jin lang-kniv, kniv/sabel med skaft, tre luftgevær, øks, enhåndsøks og en strømpistol.

Jæren tingrett viste til at straffelovens § 70 som gir adgang til å inndra gjenstander i forebyggende øyemed uten at det er begått noen straffbar handling.

Fryktet kidnapping

I forbindelse med pågripelsen i april i år møtte 48-åringen politiet med en øks i hånden.

Han ble imidlertid frifunnet for trusler og vold mot politiet da saken var oppe i retten.

Ifølge 48-åringen grep han øksen da han hørte at noen var på vei inn i huset.

Dette fordi han på denne tiden var på vakt da han ikke så bort fra at noen ville kidnappe ham.

Ifølge 48-åringen var dette også grunnen til at han hadde et balltre når han skulle overnatte hos sin kjæreste.

Dømt for vold

Retten viste også til at 48-åringen har brukt narkotika, og at han en rekke ganger er dømt for trusler, vold og narkotikalovgivningen.

Blant annet ble han dømt til fengsel i halvannet år, der åtte måneder ble gjort betinget, i februar 2015.

I den saken ble han dømt for gjentatt vold mot en tidligere samboer der volden skal ha funnet sted over en periode på seks år.

48-åringen hevdet i retten at gjenstandene som påtalemyndigheten krever inndratt ar ufarlige pynteting.

Retten kom til at det ikke var tvil om at samtlige gjenstander var egnet til å krenke en persons legeme.

Etter en samlet vurdering kom retten til at det er fare for at våpnene vil bli brukt ved kroppskrenkelser og at vilkårene for inndragning var til stede for samtlige våpen.