Politiet: – Sikre løse gjenstander i forbindelse med ekstremvær

Roganytt

Politiet skriver på Twitter at ekstremvær er meldt å treffe Rogaland 26. desember i perioden fra klokken 15.00 til 24.00

Politiet ber i den forbindelse om å sikre løse gjenstander.

Yr.no har kommet med ekstremvarsel som er døpt Urd.

Varselet er følgende for Vestlandet sør for Stad: «Mandag ettermiddag økning til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 35-45 m/s innover land, tidlig på kvelden dreiende nordvest, minkende sent om kvelden. Det ventes også høye bølger langs kysten. Signifikant bølgehøyde er ventet å være mellom 13 og 15 m, med maksimal bølgehøyde opp mot 25 m. Mellom Lindesnes og Stad ventes høy vannstand mandag ettermiddag og kveld. Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld ventes vannstanden her å være 75-90 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen.»