Politiet etter bil på taket: – Kjør forsiktig

Roganytt

Nødetatene er på vei til en trafikkulykke på E39 ved Forus. En bil skal ligge på taket, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

– Det skal ikke være personskade, skriver operasjonsleder hos politiet på Twitter.

Ulykken skal ha skjedd i nordgående kjørefelt.

Fører av bilen er kjørt med ambulanse til legevakt.

Ifølge politiet er det vanskelig kjøreforhold på stedet.

I 12-tiden melder politiet om at bilen er fjernet og at veien er åpen for normal trafikk.

– Etter flere trafikkuhell i morgentimene ønsker vi å oppfordre alle til å kjøre forsiktig og å beregne god tid dersom dere skal ut i trafikken, oppfordrer politiet.