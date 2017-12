Pizza- og pastakjede har gått konkurs

Roganytt

Det var selskapene Pastapasta AS, Pastapasta Madla AS, PP Maxi AS, PP Fabrica AS, PP Øst AS og Pastapasta Holding AS som var i Stavanger tingrett og Jæren tingrett og meldte oppbud.

Pastapasta har hatt spisesteder i Stadionparken, Amfi Madla og Maxi på Sandnes, samt spisestedet Basil & Co i Ryfylkegata på Storhaug.

LES OGSÅ: Stort entreprenørfirma konkurs

Flere av stedene har drevet med underskudd og morselskapet Pastapasta Holding AS hadde et negativt resultat før skatt på over seks millioner kroner i 2016.

Stavanger tingrett og Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamlinger vil bli avholdt den 20. februar neste år.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs