Onkel befølte niese (14)

40-åringen har vært samboer med fornærmedes tante og fornærmede ble kjent med ham da hun var omkring seks år gammel.

Det utviklet seg til et godt onkel-niese forhold mellom 40-åringen og fornærmede som ofte var på besøk hos sin tante og onkel.

Da fornærmede ble 13 år gammel fikk hun egen Facebook-konto, og begynte å kommunisere med onkelen via denne.

Meldingene fikk etter hvert innhold som bar preg av flørting, blant annet ba 40-åringen om at fornærmede sendte ham «frekke bilder» og nakenbilder.

Han foreslo også at de kunne dusje sammen.

Denne kommunikasjonsformen ble oppdaget av fornærmedes mor i januar i år.

Fornærmedes stefar konfronterte 40-åringen med dette og ba ham slutte å kontakte fornærmede på Facebook.

Kontakten avtok, men tok seg opp igjen da 40-åringen oppdaget at han kunne chatte med fornærmede via et spill.

Var barnevakt

I midten av juli i år skulle fornærmede sitte barnevakt hos sin onkel og tante.

Da 40-åringen kom hjem denne kvelden ble han sittende oppe sammen med fornærmede.

Jæren tingrett fant det bevist at han gjentatte ganger denne natten befølte niesen forskjellige steder på kroppen og kysset henne.

Etter denne episoden avtalte 40-åringen og fornærmede at de skulle møtes igjen før fornærmede reiste på ferie.

Fornærmede kom til 40-åringen noen dager senere.

Denne gangen befølte han henne på flere steder på kroppen mens de oppholdt seg i 40-åringens garasje.

Ved bevisvurderingen la retten vekt på fornærmedes forklaring, samt at 40-åringen erkjente straffskyld etter tiltalen.

Retten kom også til at dette ble understøttet av dialogen 40-åringen og fornærmede har hatt på internett.

Grenseoverskridende

«Omgangstonen i dialogen avslører et grenseoverskridende forhold mellom de to, der det er åpenbart at tiltalte har en utfordrende stil overfor fornærmede, både på det følelsesmessige og det psykiske planet», hete det i dommen.

Politiadvokat Herdis Traa la ned påstand om at 40-åringen ble dømt til fengsel i 120 dager.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at fornærmede har fått betydelige problemer etter at forholdet ble avslørt og avsluttet.

Samtidig la retten vekt på at 40-åringen hadde kommet med en uforbeholden tilståelse.

Blant annet var det 40-åringen som kontaktet politiet da fornærmedes foreldre ble klar over hva som hadde funnet sted.

Retten kom til at han skulle ha en betydelig strafferabatt og dømte ham til fengsel i 120 dager.

I tillegg ble han også dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.