Roganytt

Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte at en 55 år gammel kvinne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på henholdsvis 116.576 og 70.091 kroner i skyldig skatt og merverdiavgift.

55-åringen har drevet et firma innenfor oljebransjen som et enkeltpersonforetak der hun har drevet med vedlikehold av oljerelatert utstyr og overhaling/testing av ventiler.

Saken var opprinnelig berammet i Stavanger tingrett den 19. september i år, men ble omberammet til den 3. oktober. Der ble saken på nytt utsatt til den 23. oktober.

Det opprinnelige kravet i konkursbegjæringen var på 315.883 kroner, men kvinnen har betalt deler av kravet og har motsatt seg at det blir åpnet konkurs.

Under mandagens rettsmøte møtte ikke 55-åringen og retten kom til at hun ikke hadde lovlig fravær.

Stavanger tingrett la til grunn at framstillingen fra Skatt Vest og kemneren var riktig, og at de har et forfalt krav mot kvinnen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke er grunn til å anta at 55-åringen kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Øystein Hus er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. november.

