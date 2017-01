Ny runde for Merete Hodne i lagmannsretten

Roganytt

Saken mot Merete Hodne starter opp klokken 09.30 i dag.

Da saken gikk i Jæren tingrett i september i fjor, ble Hodne dømt til å betale 10.000 kroner i bot etter at hun hadde nektet Malika Bayan adgang til sin frisørsalong fordi Bayan brukte hijab.

Denne gangen er det Gulating lagmannsrett som skal behandle saken.

Før saken startet opp i morges var det et stort presseoppbud i rettsal 1 i tredje etasje på tinghuset.

Det statsadvokat Asbjørn Eritsland som skal være aktor i saken, mens Linda Ellefsen Eide.

Eide sitter nå inne i salen med Hodne og saken skal straks starte opp.

Saken skal gå som en såkalt meddomsrettsak med tre fagdommere og fire lekdommere.

Dommerne skulle ha vært her nå, men noe av det tekniske er ikke på plass.

Det ser ut som en saksbehandler i lagmannsretten holder på å fikse dette.

Da er retten satt. Det er lagdommer Jon Atle Njøsen som skal være rettens administrator.

Njøsen starter opp med å ta for seg noen formaliteter fra saken i tingretten og sier også hvem som skal være vitner i saken.

Han sier også hvem som er dommere her i lagmannsretten og tar for seg habilitetsspørsmålet.

Det er ingen innsigelser mot rettens habilitet.

Njøsen leser opp tiltalebeslutningen og ber om at Merete Hodne reiser seg.

Hodne oppgir personalia og blir spurt om hun erkjenner straffskyld.

– Nei, sier Hodne.

– Hva som faktisk ble sagt

Statsadvokat Asbjørn Eritsland holder et innledningsforedrag der han skal gjøre en kort redegjørelse for saken.

I utgangspunktet har Hodne fått et forelegg for episoden. Malika Bayan Kom til Hodnes frisørsalong på Bryne den 1. oktober i fjor.

– Hun ble da avist, sier Eritsland og viser til at dette handler om straffelovens § 186 som i dette tilfelle går på å ha avvist en person på grunn av religion.

Eritsland sier at det eneste vitnet fra påtalemyndigheten vil være Malika Bayan.

Forsvarer Eide sier at hun er enig i det som Eritsland har sagt.

– Men dette er en tvist om hva som faktisk ble sagt og det vil Hodne forklare seg om under hennes forklaring.

Eide viser også til at tre vitner skal forklare seg om motivet for hva Hodne skal ha gjort og tar for seg disse.

Forklarte seg

Hodne har tatt plass i vitneboksen og skal forklare seg.

– Hun ble stoppet i døren den 1. oktober 2015. To personer i hijab kom gående mot salongen min.

Njøsen har først litt spørsmål om salongen til Hodne.

Hodne sier at hun var alene på jobb og at hun hadde en kunde i stolen.

– Jeg holdt på å farge håret på kunden. Bayan kom ikke inn i salongen. Jeg så henne i vinduet. De kom gående i to fotside hiijaber med barnevogn. Hun ene spurte hva det kostet å stripe håret. Jeg sier at jeg behandler ikke dere. Dere får spør en annen plass. Jeg møtte dem nok ikke med et smil. De så ikke veldig overrasket ut og smilte, sier Hodne.

Njøsen spør om hvorfor Hodne ikke ville gi en pris.

– Jeg blir provosert av hijab, jeg ser på hijab som et totalitært symbol på muhammedanismen, sier Hodne som vil støtte seg til notatene sine.

Hun får lov til dette og begynner å snakke om sharialover på midten av 1980-tallet og islam og hvorfor hun kaller det for muhammedanismen og hvilken oppfatning hun har av dette.

Hodne fortsetter å snakke om hva hun syns om islam.

Njøsen spør om hvilket forhold Hodne hadde til dette forut for episoden.

Hodne svarer at hun var med i noe som ble kalt nettkrigerne og at det ble laget et program om muhammedanismen.

Hodne sier også at hun vet at det er muslimer som bruker hijab som er av det religiøse slaget, som bare tror at de må bruke denne.

Hun fortsetter med å snakke om henselsen som fant sted i salongen hennes var planlagt og at dette fant sted samme dag som den nye straffeloven kom på plass.

– Malika sa selv i tingretten at hun kunne klippe seg selv om det var menn tilstede. Det viser at hun selv ikke vet hva hijab betyr. Det viser at hun ikke har kunnskaper om hijab, sier Hodne.

Hodne tar for seg en kvinne i Saudi Arabia som sitter i fengsel fordi hun har vist håret sitt.

– Og jeg kan ikke klippe kunder som ikke kan vise håret sitt til menn. Det går masse folk forbi salongen. Det er min menneskerett å ha meninger om det totalitære symbolet hijab. Denne tiltalen er et overgrep mot min person. Jeg er en politisk aktivist. Jeg mener at jeg må få ha lov til å ha mine politiske meninger, sier Hodn

Eritsland tar for seg noen Facebook-meldinger der Hodne har postet at hun ikke har tatt inn to hijabkledde kvinner inn i salongen og at hun ikke ønsker å ha ondskapen inn dørene hos seg.

Verdensherredømme

Han tar for seg en ny melding på Facebook. Det går på at islam er verre en nazismen.

Hodne sier at hun skrev dette mye før og at hun har lært mye de siste årene og at hun den gangen tok alle muslimer under en kam.

Eritsland tar for seg en sak om nettkrigerne som har stått i VG. Det er litt usikkerhet om når denne er fra. Men i denne har Hodne sagt at hun gjør det for familien, og at dersom hun ikke hadde hatt barn så ville hun ikke kjempet mot Islam. Hun sier også at islam vil ha verdensherredømme og overta i Norge.

Hodne sier at dette var før hun fikk et mer nyansert syn på islam.

Eritsland tar for seg en ny post på Hodnes Facebook fra den 22. oktober 2015.

Her skriver hun at hun ikke trodde at hun skulle bli mer overrasket og at hun hadde mottat et brev fra likestillingsombudet om at hun måtte stenge salongen dersom hun ikke tok mot muslimske kunder. Hodne skriver videre at dette ikke vil bli noe problem da hun har anskaffet to pyntegriser som skal stå synlig i vinduet. Hun har også i innlegget tatt for seg navnet til saksbehandleren som ikke har et norskklingende navn.

– Var det for å henge ut ham, sier Eritsland.

– Ikke for å henge ham ut, sier Hodne.

– To pyntegriser i vinduet?

– Det har jeg. Jeg har to pyntegriser i vinduet. De har sløyfe på. Jeg fikk dem av en kvinne fra Kenya. En tidligere redaktør har skrevet at jeg har drevet med apartheid. Jeg har masse venner av utelandsk opprinnelse. Hun som kjøpte grisene syntes at dette var så urettferdig, så hun kjøpte disse til meg. De har stått som et symbol på mangt siden da, sier Hodne.

Eritsland spør om Bayan.

Hodne sier at de har vært på en debatt sammen og videre at hun følte at de hadde god kjemi sammen.

Ifølge Hodne er det ingenting med Bayan som tilsier at hun står for noe politisk islam.

Forsvarer Eide får ordet og spør om at Hodne sa at hun bare så en hijab.

– Jeg føler at hijab er det samme som IS-flagg. Muhammed brukte dette flagget på sin krigsferd for så mange år siden, sier Hodne og fortsetter med at hijaben er et politisk symbol.

Hun fortsetter med at en ikke kan vite hvilken person som er under hijaben.

– Men er det noen som ønsker verdensherredømme, så er det jo noe å frykte, sier Hodne.

Eide spør om motivet for nekte Bayan å komme inn i salongen.

Hodne svarer at det har noe med det politiske symbolet hijab å gjøre.

Eide spør om hva Hodne vil gjøre dersom det kommer en person med hijab i salongen i dag.

– Da vil jeg spørre om hun kan ta denne av seg og om det er greit at menn ser henne. Dersom dette er tilfelle er har hun ikke noe med politisk islam å gjøre og jeg ville ha klippet henne, sier Hodne

Eide fortsetter med å spørre ut Hodne.

Det ender med at Hodne sier at hun ikke nektet Bayan å få en pris på grunn av religion.

– Det var fordi hun bar det totalitære symbolet hijab, sier Hodne.

Hodne er ferdig og retten skal ta pause i et kvarter.

