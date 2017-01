Ny hijabrunde i retten i dag

Roganytt

Da saken gikk i Jæren tingrett i september i fjor, ble Hodne dømt til å betale 10.000 kroner i bot etter at hun hadde nektet Malika Bayan adgang til sin frisørsalong fordi Bayan brukte hijab.

Hodne ble også dømt til å betale 5000 kroner i sakskostnader.

Anket på stedet

Hodne anket kjennelsen på stedet fordi advokaten hennes mente den rettslige avgjørelsen var for tynn, og fordi det er snakk om en prinsipiell sak de ønsker belyst skikkelig.

Hendelsen fant sted i Merete Hodnes frisørsalong, Comeback Hårdesign, på Bryne 4. oktober 2015.

Omkring klokken 14.00 skal Bayan ha kommet inn i frisørsalongen hennes og spurt hva det kostet å farge håret. Bayan hadde på seg en hijab, og i den forbindelse skal Hodne ha sagt at «hun måtte komme seg ut, at hun måtte finne seg en annen plass og at hun ikke tok på sånne som henne eller lignende».

– Helt varm

– Jeg ble helt varm, jeg fikk helt hetta. Jeg tenkte at det ville komme en provokasjon, men ikke så raskt. Jeg sa til dem at de ikke fikk komme inn her, men finne seg en annen plass, sa Hodne i Jæren tingrett

Hun ga også uttrykk for at hun blir «helt dårlig hun ser en hijab».

Linda Ellefsen Eide er Hodnes forsvarer, og denne gangen er det statsadvokat Asbjørn Eritsland som skal være aktor i saken.

Det er satt av én dag til saken.

