Ny frisør slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at boet til en 35 år gammel mann tatt under rettens behandling som konkursbo.

35-åringen er innehaver av et enkeltpersonforetak som har drevet en frisørsalong på Storhaug.

Kravet fra Skatt Vest var på 187.287 kroner i skyldig merverdiavgift.

35-åringen erkjente å skylle det aktuelle beløpet, men opplyste at han ikke hadde midler til å betale de utestående beløpet.

Han erkjente også at han var insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

Stavanger tingrett kom til at Skatt Vest hadde et forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det den 23. juni ble holdt utleggsforretning mo skyldneren med intet til utlegg den 23. juni.

Retten la til grunn at frisøren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Odd Jo Forsell er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 4. oktober.