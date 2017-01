Myhregaarden fortsetter driften

Roganytt

Det har dog ikke lykkes bostyrer å få på plass en avtale angående driften av Myhregaarden hotell.

Det bekrefter advokat Hege Merete Oftedal, bostyrer for Myhregaarden Hotel Drift AS, overfor Rogalands Avis.

– Boet har mottatt melding fra interessenter som gjelder fortsatt drift og det er innkommet et bud. Ettersom boet ikke har garantier for løpende kostnader etter konkursåpningen, ble resultatet ved midnatt at boet besluttet uttreden av alle avtaler, sier Oftedal til RA.

Oftedal legger til at hun ikke er i stand til å drive et hotell.

– Jeg kan som bostyrer i nevnte bo bekrefte at boet har trådt ut av alle avtaler Myhregaarden Hotel Drift AS hadde med huseier, renhold, strøm, frokostservering og annet. De ansatte vil fra boet motta oppsigelser og meddelelse av at boet vil ikke ha noe arbeidsgiveransvar, sier Oftedal til RA.

Ifølge Oftedal har hun forstått det slik at driften vil framholde og at de ansatte får tilbud om nye arbeidskontrakter.

– Men dette er utenfor boets kontroll, sier Oftedal.

Erik Bugge Aase er styreleder i driftsselskapet som gikk konkurs.

Han er også styreleder i selskapet Nye Myhregaarden Hotel AS som er huseier.

Aase sier til RA at hotellet nå vil drives videre i selskapet Nye Myhregaarden Hotel Stavanger AS.

Dette selskapet ble stiftet samme dag som Aase var i retten og meldte oppbud med det forrige driftsselskapet.

– Hotelldriften fortsetter som vanlig og alle ansatte vil bli ivaretatt, sier Aase til RA.