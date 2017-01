– Møllehagen-rektor har unndratt 21,2 millioner kroner

Roganytt

Rettsmøtet i Jæren tingrett omhandler såkalt arrest.

Saken er tidligere behandlet av Jæren tingrett, men ble opphevet av Gulating lagmannsrett.

Det er Rogaland fylkeskommune ved fylkesrådmannen som har begjært arrest mot rektoren og hans samboer.

Dette for å sikre seg midler med tanke på et framtidig erstatningskrav.

Politiadvokat Anngjerd Kvernenes sier til RA at saken fortsatt ligger hos politiet.

– Men jeg håper at jeg snart skal få sendt den over til statsadvokaten i løpet av kort tid, sier Kvernenes til RA.

Ifølge Sandnesposten skal Erik Mauritzen, advokat for Rogaland fylkeskommune, ha sagt under rettsmøtet at rektoren skal ha unndratt 21,2 millioner kroner fra fylkeskommunen.

Rektoren skal ha inngått et samarbeid med stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK), hvor han fakturerte for administrative oppgaver og tjenester.

Den tidligere rektoren skal i en lengre periode ha fakturert RKK gjennom sine egne selskap, uten å refundere pengene slik han skulle til fylkeskommunen, skriver Sandnesposten.

RA har tidligere skrevet at fire personer er siktet i saken.