– Mishandlet sønn (3)

Roganytt

Saken skal opp i Stavanger tingrett 16. januar neste år, og det er satt av to dager.

Det er politiadvokat Maren Sagvaag Retland som har tatt ut tiltale mot 41-åringen, og Retland skal også være aktor i saken.

Mishandlingen av sønnen skal ha funnet sted fra sommeren 2008 til og med september 2012.

Da voldsutøvelsen skal ha startet opp, var sønnen bare tre år gammel.

Ifølge tiltalen skal mannen ved flere anledninger hjemme, ute på gaten eller på restaurant ha slått sønnen med flat eller knyttet hånd i ansiktet og i magen.

Han skal også ved flere anledninger ha holdt sønnen fast og ristet ham.

41-åringen er også tiltalt for å ha sparket sønnen, dratt ham i øret, kommet med nedsettende kommentarer om at sønnen var dårlig på skolen og annet.

Han skal også ha utøvd vold mot en kjæreste mens sønnen var vitne til dette.

Når det gjelder 41-åringens tidligere samboer, er han ikke tiltalt for vold mot henne, men for å ha kommet med en rekke psykiske krenkelser.

– Stilt opp foran speil

Blant annet skal han ved flere anledninger ha kalt henne for stygge ting.

Ved en anledning, på et hotellrom, skal han ha stilt henne opp foran et speil, holdt henne fast og sagt at ingen andre enn ham ville ha henne slik hun så ut.

Tiltalen lyder også på at han ved flere anledninger skal ha skreket til sønnen og samboeren, samtidig som han slo i veggen og/eller kastet diverse gjenstander i veggen eller rundt i rommet. Ved flere av disse anledningen skal sønnen ha søkt tilflukt på badet eller soverommet ved å låse døren.

– Slo hull i dør

Ved en av disse anledningen skal den tiltalte ha slått hull i døren til badet der samboeren hadde søkt tilflukt.

Ved minst én anledning skal ha sagt at han skulle drepe samboerens foreldre og utøvd vold mot sønnen mens samboeren var vitne til dette.

Retland har tatt forbehold om at det vil bli lagt ned påstand om erstatning og oppreisningserstatning til de fornærmede.

Kjersti Gjellesvik og Øystein Hus er oppnevnt som bistandsadvokater for de fornærmede.

Inger Marie Sunde er 41-åringens forsvarer.

Hun sier til RA at hennes klient på ingen måte erkjenner straffskyld etter tiltalen.

– Utover det ønsker jeg ikke å si så mye om saken. Men jeg er forundret over at en slik sak har blitt liggende så lenge hos politiet. Slik jeg ser det skaper dette en fare for rettssikkerheten, sier Sunde.