– Mishandlet mann med batong

Den første saken mot 25-åringen starter opp i Stavanger tingrett den 6. januar.

Da må 25-åringen svare for en voldsepisode som fant sted i Hillevåg den 12. mai 2014.

Omkring klokken 22.30 skal han ha slått en mann gjentatte ganger i armen med en teleskopbatong.

Som en følge av dette skal fornærmede ha blitt påført tre brudd i venstre mellomhånd.

Som en følge av bruddene måtte fornærmede gjennom operativ bruddbehandling med plate og skuer.

Tiltalen lyder på legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter.

I forbindelse med voldsepisoden var 25-åringen også siktet for knivstikking.

Skjøt mann i foten

Dette forholdet har senere blitt henlagt.

9. mars må 25-åringen på nytt møte i retten.

Også dette er en sak som omhandler vold og diverse.

I september i år ble 25-åringen i Stavanger tingrett dømt til fengsel i fem år og seks måneder.

Dette for å ha skutt en mann i foten på Mariero natt til den 10. desember.

Dommen ble ikke anket, noe som betyr at den er rettskraftig.

25-åringen har vært en del av en krets som har jobbet med å få reetablert et Bandidos-Chapter i distriktet.

– Uheldig

Anne Kroken, 25-åringens forsvarer, sier til RA at det er svært uheldig at hennes klient nå må møte i retten to ganger på nytt.

– Jeg forsøkte å få de gamle sakene behandlet sammen med skytesaken, noe som ikke lot seg gjøre. Jeg forsøkte også å få slått de andre to sakene sammen, men heller ikke det klarte politiet å få til. Disse sakene var ferdig etterforsket før skytesaken, så dette er kun surr fra påtalemyndighetens side, sier Kroken til RA.

Kroken sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld for batongvolden.