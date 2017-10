Mishandlet faren da han klaget på høy musikk

Roganytt

Den meget spesielle hendelsen fant sted den 21. januar i fjor i en bolig på Madla.

Sønnen (39) bodde på det aktuelle tidspunktet hos faren og hadde besøk av tre kamerater.

På rommet til 39-åringen spilte de musikk.

Denne dagen hadde 39-åringen brukt amfetamin, ecstasy, hasj og muligens også fleinsopp, og var ruspåvirket da faren banket på døren på grunn av musikken.

LES OGSÅ: Mishandlet samboeren med tannbørste

På dette tidspunktet var klokken 15.30 og 39-åringen ble irritert med tanke på at dette var tidlig på dagen.

Etter at faren hadde banket på åpnet 39-åringen døren, gikk ut og slo brillene av faren samt dyttet ham i veggen før han gikk tilbake til rommet sitt. Omkring klokken 16.00 banket faren igjen på døren på grunn av musikken.

39-åringen gikk da ut av rommet sitt og angrep faren.

Denne gangen slo han faren gjentatte ganger med knyttet neve i hodet og kroppen.

LES OGSÅ: – Drepte hunden sin fordi den snakket med politiet

Han sparket også faren og volden førte til at fornærmede falt sammen.

Sønnen fortsatte å sparke og slå faren mens han lå nede.

Faren forklarte i retten at sønnen banket ham i tre omganger med opphold i volden mellom hver voldsepisode.

Gjorde ikke motstand

På et tidspunkt tok 39-åringen faren med inn på badet der han vasket ham.

LES OGSÅ: Terroriserte foreldrene i 15 år

Etter dette utsatte han faren for en ny runde med mishandling. I dommen fra Stavanger tingrett kommer det fram at faren ikke gjorde noen motstand mot sønnens vold, at han forsøkte å unngå sønnen og at han håpet at det ville roe seg.

Omkring klokken 22.00 kom politiet til stedet etter å ha fått meldinger om husbråk.

39-åringen nektet å lukke opp, noe som førte til at politipatruljen måtte bryte seg inn.

Inne i boligen hørte de lyder fra andre etasje.

LES OGSÅ: Hadde 454 tusenlapper under madrassen – nå kan han se langt etter pengene

Da politiet gikk opp dit fant så de at faren var blodig og forslått. 39-åringen holdt faren rundt halsen og fikk beskjed om å slippe.

Voldsomt basketak

39-åringen skrek tilbake at han skulle drepe politibetjentene og at de ville få skylden for at faren ble drept.

Det hele endte med et voldsomt basketak for å få sønnen til å slippe faren.

I retten kom sønnen med en uforbeholden tilståelse når det gjaldt volden mot faren. Han forklarte også at han normalt har et godt forhold til faren.

LES OGSÅ: – Voldtok jente (7) og truet henne til taushet

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for oppbevaring av 86,7 gram hasj som han oppbevarte på rommet sitt den aktuelle dagen.

Han ble også dømt for overtredelser av besøksforbud mot faren og en søster.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at faren fikk betydelige skader og at han ble mishandlet i flere timer.

Retten fant det også skjerpende at volden fant sted i fornærmedes eget hjem og at han hadde blitt nødt til å oppholde seg på sykehus og sykehjem etter volden.

Ett år og ni måneder

Politiadvokat Stian Eskeland la ned påstand om at 39-åringen ble dømt til fengsel i to år.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

I formildende retning la retten vekt på 39-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble straffen fengsel i ett år og ni måneder.

Anne Kroken, 39-åringens forsvarer, sier at hun og hennes klient vurderer å anke dommen når det gjelder straffeutmålingen.

– Han har tilstått forholdet og saken har blitt gammel. Min mening er at han burde ha fått lavere straff, sier Kroken til RA.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex