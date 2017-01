Masseslåsskamper seint i natt

Roganytt

Politiet fikk melding om 10-15 personer involvert i slåssing i Gamle Stavanger klokken 03:50 natt til søndag.

Minst to menn skal ha blitt utsatt for vold, den ene var blodig i ansiktet. I natt meldte politiet at 7 personer var mistenkt for direkte involvering i volden.

På Strandkaien observerte politiet syv personer involvert i slåsskamp, to menn ble pågrepet.

- En person har blitt sparket i hodet, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

En av voldsofrene ble kjørt til akuttmottaket ved Stavanger universitetssykehus.

Slåssing på Høle

Klokken 04:36 meldte dessuten politiet om dårlig stemning ved Høle Samfunnshus, etter at to personer hadde slåss.

Det var dessuten en bilbrann ved en carport i Båtstadstien på Tananger rett etter klokken 04:00 natt til 1. nyttårsaften.

Slo om seg med karatedrakt

Klokken 04:20 fikk politiet melding om at en person i karatedrakt som slo om seg med en lang gjenstand. En politipatrulje kom til stedet, men da var personen borte.