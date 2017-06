Mann tagget ned politihuset

Roganytt

Klokka 03.10 natt til søndag meldte Stavanger-politiet at en mann var pågrepet og anmeldt for å ha tagget ned hele fasaden på politihuset, inkludert alle vinduene og inngangsdøren i førsteetasje. I tillegg til å bli anmeldt for hærverket, ble han anmeldt for å ha sprayet mot politifolkene som pågrep ham og for ikke å ha oppgitt personalia til politiet.

Den pågrepne ble imidlertid gjenkjent av personell i arresten, og som mener han er en 46 år gammel asylsøker.

– Endelig id vil bli klarlagt av utlendingsavdelingen, opplyser politiet.

Politiet melder at også en rekke biler er påført spraylakk ved Byhaugen.

Det skal ifølge politiet være tilsvarende lakk som er brukt mot Politihusets fasade.