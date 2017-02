Mann slo og stakk fra taxiregning

Roganytt

Det var klokken 19.42 torsdag kveld at politiet ble kontaktet av en taxisjåfør som meldte at han var blit slått av en manlig passasjer som nektet å betale for turen.

Hendelsen skjedde i Aspervika i Sandnes.

Taxisjåføren ble lettere skadd av slaget.

Stakk fra stedet

Gjerningsmannen stakk fra stedet og han er foreløpig ikke tatt.

Gjerningsmannen beskrives som en mann på cirka 190 centimeter høy, som er mørk i huden, og har bart og skjegg.

Han skal ha snakket rogalandsdialekt, opplyser politiet.