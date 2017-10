Roganytt

Hendelsen skal ha skjedd klokken 03.28 natt til lørdag.

– Mann påkjørt av taxi i Jernbaneveien i Stavanger. Kom løpende ut rett foran bilen. Lav fart. Ikke førerkortbeslag. Sak opprettet, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter lørdag morgen.

I tillegg til påkjørselen har det vært flere slåsskamper natt til lørdag.

På Torget i Stavanger skal en mann ha utagert mot politiet som var på stedet. Mannen ble anmeldt og satt i arresten.

En annen mann kranglet med vaktene på et utested i Stavanger. Det viste seg at mannen var i besittelse av narkotika, og han ble anmeldt og satt i arresten.

Også i Sandnes sloss de i natt. To menn ble anmeldt for slåssing og trusler på et utested i byen, og den hissigste av dem endte i arresten, opplyser politiet.