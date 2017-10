Roganytt

– Framstår ikke som kritisk skadet. Gjerningsmannen stakk fra åstedet, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Hendelsesforløpet oppgis å være uklart.

Klokken 05.30 melder politiet at den antatte gjerningsmannen er pågrepet i et nærliggende hus. Saken er under etterforskning.