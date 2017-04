Mann frifunnet – hevdet at kona tok lydopptak mens hun slo seg selv

Roganytt

55-åringen møtte like før påske i Stavanger tingrett tiltalt for legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter.

Bakgrunnen for det var at han den 29. mai 2015 skal ha slått kona flere ganger i hodet, sparket henne i ryggen og rev henne i håret.

Ekteparet kom til Norge i 2014 etter å ha giftet seg i utlandet samme år.

Umiddelbart etter at de kom hit oppsto det store uoverensstemmelser mellom dem.

LES OGSÅ: Hadde 454 tusenlapper under madrassen – nå kan han se langt etter pengene

Kona forklarte i retten at de kranglet om penger og at 55-åringen brukte vold mot henne.

55-åringen har bekreftet at de kranglet mye, men nektet for å ha brukt vold mot henne.

To dager etter den aktuelle hendelsen skal ha funnet sted dro kona til krisesenteret i Stavanger og sa at hun var blitt utsatt for vold av 55-åringen.

I den forbindelse ble hun også undersøkt av lege på legevakten.

LES OGSÅ: Våknet av at det lå en mann oppå henne

Noen dager senere anmeldte hun forholdet til politiet, noe som førte til at 55-åringen ble varetektsfengslet.

Etter søknad fra kona har ekteparet blitt separert.

Hun opplyste også i retten at hun nå har fått flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Lydopptak

Sentralt i saken er et lydopptak som kona skal ha tatt i forbindelse med voldsutøvelsen.

Da 55-åringen forklarte seg i retten ga han uttrykk for at den aktuelle hendelsen var planlagt fra konas side.

Han forklarte at lyden av slag som kan høres på opptaket skriver seg fra konas fekting med armene og fra slag som hun rettet mot seg selv og rundt seg selv.

Mannen forklarte også at han fikk en ørefik av kona slik at han falt ned på gulvet.

Mindre troverdig enn kona

Ifølge 55-åringen mener han at fornærmedes plan var å få opphold i Norge ved å gifte seg med ham, for så å skille seg fra ham for å inngå ekteskap med en annen mann fra hjemlandet.

Kona forklarte seg detaljert om volden hun ble utsatt for i forbindelse med at hun ba om å få bankkortet av 55-åringen fordi hun ville kjøpe forskjellige ting som hun trengte.

LES OGSÅ: Artist lurte SAS – nå må han selv punge ut

Stavanger tingrett kom til at det var påstand mot påstand om hva som skjedde og at 55-åringens forklaring var mindre troverdig enn konas.

Politiadvokat Mads Lerum la ned påstand om at 55-åringen ble dømt til fengsel i 90 dager der 45 dager av disse ble gjort betinget.

Retten kom til at lydopptaket ikke klart peker i retning av at det var 55-åringen som slo og sparket fornærmede.

LES OGSÅ: Ble fratatt førerkortet – gikk rett til biltilsynet og fikk nytt

Stavanger tingrett viste også til at det ikke var funnet noen synlig skader på fornærmede da hun ble undersøkt av lege.

Etter en samlet vurdering kom retten til at det ikke var ført tilstrekkelig bevis for at 55-åringen utøvde vold mot kona ved den 29. mai 2015 og at han måtte frifinnes.