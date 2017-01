Mann fikk selskapene sine tvangsoppløst

Roganytt

Det var selskapene Napen AS og Veidemann AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tingrett på grunn av manglende revisor.

Begge selskapene er eid av en 55 år gammel mann.

LES OGSÅ: Elektrikerfirma tvangsoppløst

Advokat Odd Jo Forsell er oppnevnt som bostyrer i begge selskapene.

Forsell sier til RA at han har fått snakket med innehaveren, og at Veidemann AS er et konsulentfirma der det ikke er drift.

LES OGSÅ: Hotell har gått konkurs

– Når det gjelder Napen AS, er dette et selskap som eier aksjer i andre selskaper, sier Forsell.

Skiftesamling er berammet i Stavanger tingrett 8. mars i år.