Mann banket kona

Roganytt

Da 40-åringen nylig møtte i retten erkjente han straffskyld i forhold til punktene i tiltalen.

De mest alvorlige forholdene var tre tilfeller av mishandling av kona.

Blant annet har han i løpet av våren/sommeren i fjor tatt kvelertak på ektefellen i stuen i andre etasje i boligen deres.

Etter dette dro han henne ned trappen til soverommet i første etasje.

Der slengte han henne ned på en seng og tatt nytt kvelertak på henne.

Under hendelsen sa han også at han skulle drepe henne, for så å drepe seg selv.

12. desember i fjor var ekteparet på et hotell i Stavanger.

På hotellrommet slengte 40-åringen kona ned på sengen og tok kvelertak på henne mens han satte seg over henne.

Han skal sa også at han skulle kvele henne og drepe henne.

I tillegg har han ha revet henne i håret og forsøkt å rive av et smykke hun hadde rundt halsen.

I varetekt

40-åringen har vært varetektsfengslet siden den 14. mai i år, samme dag som den siste voldsepisoden fant sted.

Ekteparet giftet seg høsten 2014 og forholdet ble etter hvert svært turbulent – ikke minst i forbindelse med bruk av alkohol.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på mishandlingens omfang, karakter og alvor.

Retten mente også at allmennpreventive og individualpreventive hensyn måtte vektlegges.

Samtidig la retten også vekt på hans skylderkjennelse og det at han hadde angret og beklaget hendelsene overfor kona.

Likevel ble straffen fengsel i ett år og ni måneder, noe som var fire måneder strengere enn påstått av aktor i saken.

Han fikk også fire års forbud mot å kontakte kona og må også betale henne 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

Knut Lerum, 40-åringens forsvarer, sier at hans klient har vedtatt dommen.

– Han er nå glad for å være ferdig med saken og ønsker å gå videre, sier Lerum til RA.