Mann (53) ødela låsen på barnesykkel

Roganytt

Omkring klokken 14.40 fikk politiets operasjonssentral melding om at en person var observert mens han var i gang med noe som ble oppfattet som et sykkeltyveri.

En politipatrulje dro umiddelbart til stedet.

De kjente igjen mannen (53), som er en såkalt kjenning av politiet, mens han var i ferd med å forsøke å ødelegge låsen på en grønn barnesykkel.

Ifølge 53-åringen kjente han eieren av sykkelen og forklarte at han bare skulle ta den for å sykle hjem til Tasta.

Det trodde ikke Stavanger tingrett var tilfelle og kom til at mannen tok sykkelen for å beholde den.

Brøt seg inn i bil

53-åringen ble også dømt for å ha brutt seg inn i en bil på Madla 5. november i fjor. Her forsynte han seg med solbriller, båtnøkler, mobiltelefon og et multiverktøy fra hanskerommet.

Da politiet kom til stedet ble det funnet blod på setet, og en DNA-prøve viste i etterkant at det var 53-åringen som hadde vært i bilen. Like etter fikk patruljen gjennom operasjonssentralen anmodning om å bistå en ambulanse med en mann som var ruset. Dette var 53-åringen, og da det ble lett i lommene hans fant de gjenstandene som var stjålet i bilen.

Mannen ble også dømt for å ha oppbevart 38 narkotiske tabletter, for å ha båret kniv og for å ha nektet å etterkomme pålegg om å forlate Stavanger sentrum.

Gjenganger

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 53-åringen siden 1986 er dømt 25 ganger tidligere.

I hovedsak dreier disse sakene seg om vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet og brudd på veitrafikklovgivningen. Stavanger tingrett kom også til at de nye forholdene er begått i prøvetiden for en tidligere dom og at han denne gangen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 120 dager.