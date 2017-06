Mann (50) konkurs: – Jeg har blitt lurt

Roganytt

Det var Skatt Vest, Kemneren i Stavanger Skatteoppkreveren i Stord kommune som begjærte at en 50 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et samlet krav på 843.532 kroner som har sin bakgrunn i skyldige skatter og avgifter.

Han erkjente ikke å skylde det aktuelle beløpet, men an fortalte i retten at noen har benyttet hans bankkonto og at han er blitt lurt.

Han forklarte også at saken er under etterforskning hos politiet.

Ifølge 50-åringen viste han heller ikke om det var noen annen gjeld og opplyste at han ikke hadde noen eiendeler av verdi.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot 50-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot 50-åringen med intet til utlegg og at han var insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 23. august i år.

