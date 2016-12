– Mann (21) forsøkte å drepe samboeren

Roganytt

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot den 21 år gamle mannen.

Den går på den nye straffelovens paragraf 275 som omhandler drap.

21-åringen er tiltalt for forsøk på drap etter at han skal ha knivstukket samboeren sin i en bolig på Ålgård.

Hendelsen fant sted natt til den 19. juni i år og det var 21-åringen som skal ha varslet politiet om hendelsen ved at han skal ha ringt inn til politiet og sagt at han skadet samboeren sin.

Kvinnen ble fraktet i ambulanse til Stavanger universitetssykehus og ble behandlet for kritiske skader i forbindelse med at hun var påført en rekke knivstikk.

21-åringen var først siktet for grov kroppsskade, men dette ble senere endre til forsøk på drap.

Da politi og ambulanse ankom boligen skal 21-åringen ha forlatt stedet og hensatt samboeren sin i hjelpeløs tilstand.

– Varselskudd

– En politipatrulje oppdaget mannen relativt tidlig. Han etterkom ikke politiets anmodning, og politiet måtte avfyre et varselskudd for å stoppe mannen. Han ble pågrepet like etterpå, sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt til RA i forbindelse med hendelsen.

Åse Johnsen Drabløs er 21-åringens forsvarer.

– Min klient erkjenner straffskyld for grov vold, men ikke for drapsforsøk. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Drabløs til RA.

Det er satt av tre dager til hovedforhandlingen som skal opp i Jæren tingrett den 25. april 2017.

Janne Karin Rasmussen er oppnevnt som fornærmedes bistandsadvokat.