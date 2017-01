Må i fengsel for å ha skamslått bestevenninne

Roganytt

Voldsepisoden fant sted i en bolig på Bryne den 16. juli i fjor.

Den 19 år gamle kvinnen og fornærmede har begge beskrevet hverandre som bestevenninner før hendelsen.

Den aktuelle kvelden var de hjemme hos 19-åringen og på et tidspunkt oppsto det en uoverensstemmelse mellom dem som hadde sammenheng med uttalelser fra en tredje kvinne.

LES OGSÅ: Fire kjæledyr sultet i hjel i bolig på Klepp

Dette gikk på at fornærmede skal ha sagt til vedkommende at hun, og ikke 19-åringen, var fornærmedes beste venninne, samt at 19-åringen var en dårlig venninne.

Da 19-åringen fikk høre dette skal hun ha blitt svært sint og skal ha oppsøkt fornærmede på badet der hun dro fornærmede i håret.

Fornærmede pakket sammen sakene sine og forlot stedet.

19-åringen måtte holdes igjen av en annen person som var på stedet, men kom seg etter hvert løs og innhentet fornærmede et par hundre meter fra boligen.

LES OGSÅ: Prest tiltalt for seksuelle krenkelser av konfirmant

Der skal det ha oppstått en høylytt konfrontasjon som førte til at flere naboer kom ut og så på opptrinnet.

Det hele endte med at 19-åringen slo fornærmede flere ganger med knyttet hånd i hodet.

Som en følge av volden fikk fornærmede et kutt i hodet som måtte sys med tre sting.

Ringer på fingrene

Jæren tingrett kom til at kuttet oppsto som en følge av at 19-åringen slo svært hardt og at 19-åringen hadde noen store ringer på fingrene som hun slo med.

Ifølge 19-åringen sluttet hun å slå fornærmede da hun så at hun blødde.

Tok bilde

Fornærmede satte seg ned på asfalten og 19-åringen tok deretter et bilde av fornærmede.

Da hun kom tilbake til huset hvor hun bodde viste hun bildet til de øvrige festdeltakerne og bildet ble også lagt ut på sosiale medier.

LES OGSÅ: Tok p-bot til retten – det skulle han ikke ha gjort

I forbindelse med straffeutmålingen ble det vist til at allmennpreventive hensyn taler for at det skal reageres stengt mot vold begått i beruset tilstand på offentlig sted.

Retten fant det også skjerpende at bildet tatt kort tid etter voldsbruken var delt på sosiale medier, noe som har bidratt til å forsterke den psykiske belastningen voldsbruken har medført.

I formildende retning la retten vekt på 19-åringens uforbeholdne tilståelse.

LES OGSÅ: Dømt for løvesmugling

Retten kom til at det ikke var aktuelt å gi henne samfunnsstraff – til tross for hennes lav alder.

Etter en samlet vurdering kom Jæren tingrett til at hun skulle dømmes til fengsel i 90 dager.

Hun ble også dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.