Lyd- og bildefirma er konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte selskapet PA Norge AS tatt under rettens behandling som konkursbo.

Firmaet har adresse på Figgjo i Sandnes og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 131.828 kroner i skyldig merverdiavgift.

Ingen fra PA Norge AS møtte til rettsmøtet der konkursbegjæringen ble behandlet og det var ikke opplysninger om gyldig fravær.

Jæren tingrett kom til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt for PA Norge AS.

Dermed ble rettsmøtet avholdt likevel.

Retten kom til at Skatt Vest hadde et forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.

Jæren tingrett kom også til at det ikke var grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Han sier til RA at han ikke vet så mye om selskapet og at han ikke har lyktes med å få tak i innehaverne.

– Men jeg har fått opplyst at de har drevet med kjøp og salg av audio- og videoutstyr, sier Ousdal til RA.

Skiftesamling er berammet den 26. oktober.

