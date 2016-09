Lærer siktet for voldtekt av barn under 14 år

Roganytt

30-åringen ble pågrepet 25. januar i år og har vært varetektsfengslet fram til den 6. juni siktet for å ha oppbevart betydelige mengder med filmer og bilder som framstiller overgrep mot barn.

Han er også siktet for å ha filmet barn i garderober tilknyttet idrettsanlegg og svømmehaller på Jæren.

Etter ny informasjon i saken ble det tatt ut ny siktelse mot ham den 31. august i år.

Denne går på den nye straffelovens § 299 som går på voldtekt av barn under 14 år.

I fengslingskjennelsen fra Jæren tingrett kommer det fram at politiet valgte å pågripe ham samme dag.

I den forbindelse ble han også framstilt for ny varetektsfengsling der politiet fikk medhold i at han kan holdes fengslet i fire uker.

30-åringen har vært ansatt ved en barneskole på Jæren og har også hatt en aktiv rolle i frivillig barne- og ungdomsarbeid.

Overgrep mot seg selv

Herdis Traa, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, sier at grunnlaget for fengslingen er at politiet mener at det er skjellig grunn til mistanke.

– Grunnlaget for siktelsen er internettrelaterte forhold som går på å det å få personer til å begå seksuelle overgrep på seg selv, noe som rammes av denne paragrafen i straffeloven, sier Traa til RA.

Ordlyden i straffeloven er følgende: «Får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.»

Strafferammen er fengsel i inntil ti år.

I fengslingskjennelsen kommer det fram at 30-åringen skal ha opprettet en Facebook-profil der han har kalt seg med navnet til en jente.

– Utga seg for jente

I forbindelse med spørsmålet om skjellig grunn til mistanke la retten vekt på en Facebook-chat mellom denne «jenta» og en gutt som skal være fornærmet i saken.

Retten kom også til at det var bevisforspillelsesfare.

Dette ved at det er konkret og nærliggende fare for at 30-åringen vil kontakte gutten for å påvirke hans forklaring.

Retten la også noe vekt på at 30-åringen tidligere har skjult bevis for politiet.

Dette ved at han skal ha gjemt unna datalagringsmedier i et lagerrom i barne- og ungdomsorganisasjonen der han har vært aktiv.

«Sett i lys av siktelsen alvorlighetsgrad og antatt straff ved domfellelse, er det ikke fare for oversoning», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Ifølge Traa gjenstår det fortsatt noe etterforskning i saken.

– Og foreløpig er det vanskelig å si hvor lang tid det tar å bli ferdig, sier Traa til RA.

Vurderer anke

Odd Rune Torstrup, 30-åringens forsvarer, sier til RA at han i retten argumenterte sterkt for løslatelse av sin klient.

– Han har vært løslatt i en lang periode og det er ikke foretatt noen nye straffbare forhold. Jeg vil nå gå gjennom kjennelsen med min klient og vurdere om vi skal anke den til Gulating lagmannsrett, sier Torstrup til RA.

