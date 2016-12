– Lærer på Jæren misbrukte elev

Roganytt

Det har vært omtalt tidligere i flere medier at ungdomsskolelæreren fra Jæren har vært siktet for beføling av elever.

Nå foreligger det tiltale i saken, og den lyder også på at læreren er tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år.

Forholdet skal ha funnet sted noen år tilbake i tid.

Ved samme skole

Statsadvokat Henriette Kvinnsland sier til RA at fornærmede var elev ved samme skolen hvor læreren jobbet.

I tillegg er han tiltalt for to tilfeller av å ha foretatt en seksuell handling med barn under 16 år, der disse har vært elever ved skolen der han jobbet.

Saken skal opp i Jæren tingrett 27. februar til neste år.

Det er satt av to dager til hovedforhandlingen.

Nekter skyld

Politiadvokat Lars Ole Berge skal være aktor i saken, mens Knut Olaf Eldhuset er oppnevnt som lærerens forsvarer.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av postene han er tiltalt for, sier Eldhuset til RA.

Janne Karin Rasmussen og Kathrine Berg Johnsen Berglie er de fornærmedes bistandsadvokater.