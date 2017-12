Roganytt

Den tidligere kommuneoverlegen i 40-årene ble i desember i fjor dømt til 15 måneders fengsel for vold.

Volden fant sted natt til 1. november 2015 på et halloweenfest på utestedet Hall Toll i Stavanger.

Nå har statsadvokat Birgitte Budal Løvlund tiltalt legen for å ha opptrådt slik at han skal ha påvirket en aktør i rettsvesenet.

LES OGSÅ: Lege må sone 15 måneder i fengsel for vold mot «prest»

Kontaktet flere ganger

Legen skal ha kontaktet en kvinne som var vitne til hendelsen på Hall Toll flere ganger i perioden fra midten av april til begynnelsen av juni i fjor.

Han skal da ha bedt vitnet om å forklare seg falskt til politiet.

Da kvinnen nektet å gjøre dette skal legen ha begynt å snakke om sønnen sin og ba henne vitne for sønnens del.

Han skal også ha sagt at han og hans familie ville være evig takknemlig overfor henne, og at hele motorsykkelklubben Satudarah syntes at det bra at hun skulle vitne for ham.

I tillegg skal han også ha tilbudt henne 50.000 kroner som en gjenytelse for det uriktige vitneprovet.

LES OGSÅ: Banket samboer etter krangel om husarbeid

Var medlem

På dette tidspunktet var legen medlem av 1%-klubben Satudarah.

Ifølge tiltalen endte påvirkningen fra legens side med at kvinnen kom med en uriktig forklaring til politiet den 9. august i fjor.

Anne Kroken, legens forsvarer, sier at hennes klient nekter straffskyld.

– Han avviser å ha påvirket henne til noe som helst og han viser til at hun på eget initiativ kom med opplysninger til ham om observasjoner hun mente å ha gjort denne kvelden, sier Kroken til RA.

Ifølge Kroken sier hennes klient at grunnen til at denne saken har kommet opp er at det har oppstått et motsetningsforhold mellom ham og flere av vitnene i saken.

– Og dette har ført til at flere av vitnene har endret forklaring, sier Kroken til RA.

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 30. januar neste år.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex