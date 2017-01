Lasten var ikke sikret godt nok

Roganytt

– Det er klart at når du legger stropper rett over skarpe metallkanter, er det en dårlig løsning. Her må det være gummi som mellomlegg, skriver Vegvesenet i en pressemelding, og viser til bildet over.

Vegvesenet rettet oppmerksomheten mot vinterutrustning, dokumenter,og vektkontroll. Alle 33 kjøretøy som ble veid var ok.

Én sjåfør fikk skriftlig advarsel for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Det ble også skrevet ut fire gebyrer for mangler på vinterutrustning.