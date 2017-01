Kvinne krasjet med 2,74 i promille

Roganytt

Kjøringen fant sted omkring klokken 09.30 på i Tananger Ring den 3. juni i fjor.

Ferden endte med at hun krysset veibanen og en sykkel/gangvei før bilen kolliderte i et gjerde over en fotgjengerundergang.

Bilen hun førte ble kondemnert etter sammenstøtet og også gjerdet ble delvis ødelagt.

48-åringen ble tatt med i ambulanse og innlagt ved Stavanger universitetssykehus.

Blodprøve tatt av henne omkring én time etter kjøringen viste en promille på 2,74.

Ifølge kvinnen hadde hun drukket en halvflaske kvelden før.

Retten la til grunn at hun måtte ha drukket noe mer med tanke på den høye påvirkningsgraden, men fant et ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette.

Retten kom til at det var sterke allmennpreventive hensyn som gjorde seg gjeldende og at hun hadde kjørt i et område hvor det er mange fotgjengere, syklister og bilister.

Retten mente at hun også hadde holdt høy fart og at hun hadde utsatt seg selv og andre for en uakseptabel risiko.

I forbindelse med straffeutmålingen la Stavanger tingrett også vekt på at hun tidligere er dømt for ruskjøring.

Dermed ble straffen 48 dager i fengsel og en bot på 22.500 kroner.

Hun fikk også tre års sperrefrist på å erverve førerrett for motorvogn.