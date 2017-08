– Kvinne (58) svindlet kemneren

Roganytt

En 58 år gammel kvinne må møte i retten tiltalt for økonomisk kriminalitet.

Blant annet er den 58 år gamle kvinnen tiltalt for overtredelser av bokføringsloven.

Bakgrunnen for det er at hun i perioden fra 2010 fram til det ble åpnet konkurs i enkeltpersonforetaket sitt i september 2015, skal ha unnlatt helt eller delvis at det ble ført regnskap i dette.

Ifølge tiltalen fra politiadvokat Angjerd Kvernenes er overtredelsen vesentlig fordi det legges vekt på periodens lengde og mangelens omfang, samt at unnlatelsen har vanskeliggjort offentlige myndigheters kontroll med virksomheten.

I tillegg må den 58 år gamle kvinnen også svare for momsbedrageri. Dette skal ha funnet sted ved at hun kom med uriktige opplysninger i forbindelse med at hun sendte inn omsetningsoppgaver til skattekontoret.

– Fakturerte moms

I perioden fra 2010 til 1. termin 2011 skal unndratt beløp være på minst 215.189 kroner.

I perioden fra 2. termin 2011 til og med 3. termin samme år skal unndratt beløp være 91.693 kroner.

I perioden fra 4. termin 2011 fram til 6. termin 2014 skal hun også unndratt merverdiavgift og i denne perioden skal beløpet ha vært på 551.792 kroner.

Ifølge tiltalen skal hun ikke ha registrert firmaet sitt i merverdiavgiftsregisteret og hun leverte heller ikke omsetningsoppgaver. Til tross for dette skal hunn ha fakturert kundene sine med merverdiavgift.

– Skatteunndragelser

58-åringen er også tiltalt for skatteunndragelser.

Dette ved at hun leverte forhåndsutfylt selvangivelse ved stille aksept.

For 2010 skal hun ikke ha opplyst at hun hadde hatt en brutto næringsinntekt på 780.351 kroner i enkeltpersonforetaket sitt.

For inntektsåret 2011 skal hun ha unnlatt å opplyse at hun hadde en inntekt på 875.309 kroner.

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 25. oktober i år.

Politiadvokat Kvernenes skal være aktor i saken, og hun har også tatt forbehold om å legge nes påstand om at kvinnen blir dømt til inndragning.

