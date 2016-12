– Kuttet samboer i halsen med sauesaks

Roganytt

Mannen ble framstilt for varetektsfengsling tidligere denne uken og siktelsen lyder på vold i nære relasjoner.

Ifølge kjennelsen fra Stavanger tingrett kommer det fram at det foreligger flere anmeldelser som går på at han skal ha vært voldelig mot samboeren.

Blant annet skal han ha kuttet samboeren i halsen med en sauesaks.

7. desember i år skal 36-åringen ha slått samboerens hode gjentatte ganger mot en hylle.

Han skal også ha slått henne gjentatte ganger i ansiktet og på kroppen.

36-åringen har forklart at han har handlet i nødverge ved de aktuelle hendelsene.

Dette fant Stavanger tingrett ikke sannsynlig og viste blant annet til at 36-åringen er fysisk overlegen samboeren.

Retten kom til at han måtte varetektsfengsles i fire uker for å hindre at det ble begått nye straffbare handlinger.

I den forbindelse ble det også opplyst fra en arrestforvarer at 36-åringen hisset seg kraftig opp da han fikk vite at han ville bli framstilt for varetektsfengsling.

Han skal blant annet ha gitt uttrykk for at han skulle skamslå juristen som hadde besluttet fengslingen.

Retten kom også til at varetektsfengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep og det at det er jul ikke endrer på dette.