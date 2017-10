Krasjet med over 3,0 i promille

Roganytt

Hendelsen fant sted klokken 15.20 i Sandnes den 5. mars i år.

Da var 59-åringen ute og kjørte bil i Sandnes og det hele endte med knall og fall i form av at han kjørte av veien på Høle.

Omkring én time etter at kjøringen hadde funnet sted ble promillen målt til 3,01.

59-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i retten.

Retten kom til at det var flere skjerpende forhold i tillegg til den svært høye promillen.

«Det er skjerpende at kjøringen skjedde over et forholdsvis langt veistrekk på et tidspunkt av døgnet hvor det erfaringsmessig er en del trafikk og fotgjengere», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

I tillegg viste retten til at kjøringen hadde endt med et trafikkuhell i form av en utforkjøring der det oppsto materielle skader.

«Samlet sett tilsier de overfor nevnte forhold at det bare var tilfeldigheter som gjorde at ingen ble skadet i forbindelse med kjøringen», heter det i dommen.

59-åringen fikk noe strafferabatt for sin uforbeholdne tilståelse og ble dømt til fengsel i 36 dager.

I tillegg må han betale en bot på 40.000 kroner og mistet førerretten i tre år.

For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

