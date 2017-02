Konkursgjenganger konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte boet til Express Bygg AS tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 817.967 kroner i skyldig skatt og avgifter.

LES OGSÅ: Byggefirma med forsvunnede innehavere har gått konkurs

Express Bygg AS holder til på Randaberg og har hatt åtte ansatte og en omsetning i 2015 på 3,1 millioner kroner.

RA kjenner til at personer tilknyttet ledelsen av firmaet har vært involvert i flere byggefirmakonkurser tidligere.

LES OGSÅ: Verktøyfirma konkurs

Stavanger tingrett kom til at Express Bygg AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. mars i år.