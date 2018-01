Kjørte med 2,38 i promille med sønn (5) i bilen

Roganytt

Kjøringen fant sted den 12. oktober i fjor på Tasta omkring klokken 14.45.

Da hun ble stoppet hadde hun kjørt omkring fire kilometer og blodprøve tatt av henne viste at hun hadde en promille på 2,38.

Den 30 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i Stavanger tingrett.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at hun hadde hatt sin fem år gamle sønn i bilen under kjøreturen

Retten fant det også skjerpende at da hun skulle snu bilen i en sidevei kolliderte to ganger med et steingjerde.

Hun fikk noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse og ble dømt til ubetinget fengsel i 33 dager.

Hun ble også dømt til å betale 44.000 kroner i bot og mistet førerretten i to år og seks måneder.

