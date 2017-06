Kjørte i 120 km/t i 50-sone

Roganytt

Faktisk så fort at en 18 år gammel mann nå må belage seg på å sone 27 dager i fengsel.

Dette fordi at han kjørte i 120 kilometer i timen da han passerte fotoboksen på Revheimsveien.

På stedet er fartsgrensen 50 kilometer i timen.

Retten fant det også straffeskjerpende at 18-åringen hadde kjørt over i motsatt kjørefelt for å unngå å bli tatt.

Kjøringen fant sted den 27. november i fjor med to passasjerer i bilen.

På dette tidspunktet hadde 18-åringen hatt førerkortet noen måneder.

Nå må han vente 29 måneder før han på nytt kan avlegge full ny førerprøve.

